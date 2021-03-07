Диетолог перечислила рецепты полезных блинов на Масленицу
С точки зрения здоровья, главная проблема в традиционных блинах — глютен.
Накануне Масленицы врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, как приготовить блины, полезные для здоровья.
В беседе с РИА "Новости" медик отметила, что вместо пшеничной муки лучше использовать гречишную или кукурузную. Тыква и масло чиа взамен подсолнечного добавят традиционным блинам пользы. Тем же, у кого есть лишний вес, стоит обратить внимание на рецепты с газированной водой для замещения молока.
"Самая большая проблема в блинах, с точки зрения здоровья, — непереносимость глютена. Это белок, клейковина пшеницы. Поэтому традиционные блины из пшеничной муки не всем подходят. Глютен есть, кроме того, в ржи и овсе, поэтому их тоже лучше избегать. Можно заменить на муку гречишную или кукурузную", — сказала Перевалова.
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В качестве подсластителя диетолог рекомендует использовать сахарозаменитель. Также, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу, можно приготовить блинную массу из растительной клетчатки, посоветовала Перевалова.
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