Синоптики пообещали Московскому региону близкое к рекордному количество осадков 7 марта

В Москве и Подмосковье 7 марта выпадет близкое к рекордному количество осадков — до девяти миллиметров, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это очень много, потому что март — самый сухой месяц, норма осадков 34 мм, так может выпасть сразу четверть месячной нормы", — отметил синоптик в интервью ТАСС.

По словам Вильфанда, выпавшее количество осадков может приблизиться к рекордному за всю историю наблюдений — 8,1 мм.

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