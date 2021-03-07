Синоптики пообещали Московскому региону близкое к рекордному количество осадков 7 марта
Ожидается, что выпадет до четверти месячной нормы.
В Москве и Подмосковье 7 марта выпадет близкое к рекордному количество осадков — до девяти миллиметров, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Это очень много, потому что март — самый сухой месяц, норма осадков 34 мм, так может выпасть сразу четверть месячной нормы", — отметил синоптик в интервью ТАСС.
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По словам Вильфанда, выпавшее количество осадков может приблизиться к рекордному за всю историю наблюдений — 8,1 мм.
Ранее москвичей предупредили о мощном снегопаде и штормовом ветре, которые принесёт "циклонический паук".
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