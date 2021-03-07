Товарооборот России и Китая вырос на 8,5% за два месяца 2021 года

Товарооборот России и Китая в январе-феврале вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,78 миллиарда долларов. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР.

Экспорт из Поднебесной в РФ увеличился на 48% в годовом выражении — до 8,92 миллиарда долларов. В то же время объём поставок в Китай из России сократился на 12,6% — до 9,86 миллиарда.

Товарооборот КНР и США за два месяца 2021 года вырос на 81,3% и составил 109,8 миллиарда долларов.

Общий объём внешней торговли Китая в январе-феврале текущего года увеличился на 41,2% в годовом выражении — до 834,49 миллиарда долларов. Экспорт Поднебесной показал рост на 60,6% и составил 468,874 миллиарда, импорт возрос на 22,2% — до 365,615 миллиарда.

Ранее Лайф сообщал, что товарооборот между Россией и Китаем сократился на 4,3% в 2020 году.

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