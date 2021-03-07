Разлив нефтепродуктов произошёл на перерабатывающей станции в Приамурье

Утечка нефтепродуктов произошла на нефтеперерабатывающей станции в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Инцидент случился на станции трубопровода "Восточная Сибирь — Тихий океан". Причиной разлива стало негерметичное соединение сифонного крана с резервуаром для нефтепродуктов. Как пояснили в ведомстве, сейчас специалисты ликвидируют последствия аварии. Отмечается, что топливо не разлилось за пределы специальной зоны.

"Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что на работу трубопроводной системы происшествие никак не повлияло, её эксплуатация осуществляется в штатном режиме.

А накануне Лайф сообщал, что в ХМАО в акватории Оби произошёл пожар. Гореть мог, предположительно, подводный нефтепровод.

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