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Эксперты оценили вероятность присоединения Украины к НАТО

Они отметили, что Киев ежегодно ждёт прогресса в этом вопросе.

7 марта 2021, 05:34

Фото © ТАСС / Zuma

В ближайшем будущем у Украины нет шансов стать членом НАТО, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В беседе с "Известиями" он отметил, что Киев ежегодно ждёт прогресса в этом вопросе, но даже западные эксперты, которые "недружественно настроены к Москве", утверждают, что скорее Грузия попадёт в НАТО, чем Украина. Иначе это может навредить государственности самой Незалежной.

На Украине объяснили, почему разрешили самолётам НАТО летать над Крымом

На Украине объяснили, почему разрешили самолётам НАТО летать над Крымом

Украине не быть стратегическим партнёром США из-за "разности потенциалов", добавил доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. Однако Вашингтон не против привязать к себе Киев, поэтому будет вести свою внешнюю политику в этом направлении, считает эксперт.

Киев — триггер объединения Европы и США вокруг единого врага в борьбе за либеральную демократию, подчеркнула руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва. Тем не менее в альянс Украину не возьмут из-за ситуации с Крымом, пояснила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором Украина сможет попасть в альянс.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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