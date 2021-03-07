Эксперты оценили вероятность присоединения Украины к НАТО

В ближайшем будущем у Украины нет шансов стать членом НАТО, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В беседе с "Известиями" он отметил, что Киев ежегодно ждёт прогресса в этом вопросе, но даже западные эксперты, которые "недружественно настроены к Москве", утверждают, что скорее Грузия попадёт в НАТО, чем Украина. Иначе это может навредить государственности самой Незалежной.

Украине не быть стратегическим партнёром США из-за "разности потенциалов", добавил доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. Однако Вашингтон не против привязать к себе Киев, поэтому будет вести свою внешнюю политику в этом направлении, считает эксперт.

Киев — триггер объединения Европы и США вокруг единого врага в борьбе за либеральную демократию, подчеркнула руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва. Тем не менее в альянс Украину не возьмут из-за ситуации с Крымом, пояснила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором Украина сможет попасть в альянс.

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