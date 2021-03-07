Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар в бою со Стерлингом на UFC 259: россиянин лишился титула чемпиона

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Российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар в бою против американца Алджамейна Стерлинга на UFC 259 в Лас-Вегасе.

В четвёртом раунде рефери прекратил бой после того, как Ян ударил соперника коленом. Таким образом, новым чемпионом стал Стерлинг. Однако, когда ему вручили пояс, американец бросил его на канвас и расплакался.

Ещё в одном бою вечера россиянин Ислам Махачев, которого называют наследником Хабиба Нурмагомедова, победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дрю Добера. Прославленный чемпион секундировал своему товарищу в углу. 29-летний Махачев одержал свою 19-ю победу при одном поражении. Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена, его следующим соперником может стать знаменитый Тони Фергюсон.

Ранее об уходе из UFC объявил боец Хамзат Чимаев, которого называют шведским Хабибом. Лайф разбирался, что стоит за этим неожиданным заявлением: пиар или последствия коронавируса.

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