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Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар в бою со Стерлингом на UFC 259: россиянин лишился титула чемпиона

При этом американец бросил пояс на канвас и расплакался.

7 марта 2021, 05:05

Видео © Twitter / UFC

Российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна дисквалифицировали за запрещённый удар в бою против американца Алджамейна Стерлинга на UFC 259 в Лас-Вегасе.

В четвёртом раунде рефери прекратил бой после того, как Ян ударил соперника коленом. Таким образом, новым чемпионом стал Стерлинг. Однако, когда ему вручили пояс, американец бросил его на канвас и расплакался.

Ещё в одном бою вечера россиянин Ислам Махачев, которого называют наследником Хабиба Нурмагомедова, победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дрю Добера. Прославленный чемпион секундировал своему товарищу в углу. 29-летний Махачев одержал свою 19-ю победу при одном поражении. Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена, его следующим соперником может стать знаменитый Тони Фергюсон.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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