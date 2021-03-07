Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россия и Белоруссия проведут совместные учения в марте

Российская часть манёвров пройдёт в Ульяновской области.

7 марта 2021, 04:52
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

В марте состоятся совместные тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Белоруссии. Они пройдут на территории двух стран, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Российская часть мероприятия состоится на полигоне Поливно в Ульяновской области с 9 по 20 марта. При этом активная часть состоится с 16 по 19 марта. В учениях будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения от РФ и более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций от Белоруссии.

На масштабные учения НАТО Россия и Белоруссия ответят своими. И отработают ядерный удар

На масштабные учения НАТО Россия и Белоруссия ответят своими. И отработают ядерный удар

Также планируется участие двух ударных вертолётов Ми-24 и шести транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Параллельно с 15 по 27 марта пройдут учения на полигоне Осиповичский в Минской области. От РФ в них примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, а от Белоруссии — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Ранее сообщалось, что жители Японии испугались учений России на Курилах и призвали готовиться к войне.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Чёрном море из-за коронавируса

28 февраля, 03:59

"Кто найдёт — сразу заселяйтесь": Лукашенко рассказал о своём "дворце"

5 марта, 14:51

Польский генерал предсказал сценарий боевых действий при попытке захвата Калининграда силами НАТО

сегодня в 01:14

Эксперт раскрыл, как мошенники крадут личные данные по Wi-Fi

сегодня в 05:23
Life

Трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

сегодня в 05:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1