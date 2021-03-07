Россия и Белоруссия проведут совместные учения в марте

В марте состоятся совместные тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Белоруссии. Они пройдут на территории двух стран, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Российская часть мероприятия состоится на полигоне Поливно в Ульяновской области с 9 по 20 марта. При этом активная часть состоится с 16 по 19 марта. В учениях будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения от РФ и более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций от Белоруссии.

Также планируется участие двух ударных вертолётов Ми-24 и шести транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Параллельно с 15 по 27 марта пройдут учения на полигоне Осиповичский в Минской области. От РФ в них примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, а от Белоруссии — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Ранее сообщалось, что жители Японии испугались учений России на Курилах и призвали готовиться к войне.

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