Трое погибли и четверо пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Уфе

Три человека стали жертвами пожара в Уфе на улице Ферина. Четверо получили травмы. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось горение на четвёртом этаже девятиэтажки. Из дома эвакуировали 150 человек, из них 46 детей.

"По уточнённой информации, на месте пожара обнаружены трое погибших, в том числе один ребёнок. Травмировано четыре человека. Тушение продолжается. Открытое горение ликвидировано. Силы и средства МЧС России привлечены по повышенному рангу пожара", — цитирует МЧС издание "Башинформ".

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