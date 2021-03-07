Единственный в США ВАЗ-2110 выставили на продажу за рекордную цену

Автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу в США российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за $10 950 — это почти 815 тысяч рублей, информирует журнал Drive.

Находящийся в Техасе 20-летний седан — единственный в США экземпляр этой модели. Продавец уверяет, что машина находится в прекрасном состоянии и готова к работе. Пробег транспортного средства составляет 15 тысяч километров.

"В салоне пахнет новой "Ладой", — говорится в объявлении.

Однако есть некая проблема: из документов на автомобиль только договор купли-продажи, так как в США закон ограничивает ввоз иностранных авто моложе 25 лет. По этой причине 20-летний российский седан можно будет увидеть на американских дорогах только после получения разрешения на использование. По заявлению автодилера, этот документ "возможно, удастся получить".

Автоэксперты оценили, что за предложенную стоимость можно приобрести "респектабельный Volkswagen Golf GTI или чертовски много Toyota Avalon".

Ранее Лайф писал о том, что "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж обновлённой Lada Largus.

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