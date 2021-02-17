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Путин обещал рассмотреть идею использования маткапитала на ремонт

Однако президент отметил, что при обналичивании выплаты используется большое количество мошеннических схем и этот вопрос также нужно рассмотреть.

17 февраля 2021, 10:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций напомнил о случаях мошенничества с маткапиталом при обналичивании, однако обещал подумать над расширением вариантов его использования, например на ремонт жилья. Так глава государства ответил лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову.

"К сожалению, у нас много мошенничества на этот счёт при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", — отметил президент.

В России могут разрешить инвестировать материнский капитал в ценные бумаги

В России могут разрешить инвестировать материнский капитал в ценные бумаги

При этом ранее с инициативой разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья собирался обратиться в правительство Общероссийский народный фронт.

А ранее в Госдуме РФ предложили расширить список получателей материнского капитала, соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента. Получателями выплат предлагают сделать женщин, которые родят ребёнка после 1 января следующего года, а также мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего и последующих детей.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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