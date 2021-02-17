Путин обещал рассмотреть идею использования маткапитала на ремонт

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций напомнил о случаях мошенничества с маткапиталом при обналичивании, однако обещал подумать над расширением вариантов его использования, например на ремонт жилья. Так глава государства ответил лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову.

"К сожалению, у нас много мошенничества на этот счёт при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим", — отметил президент.