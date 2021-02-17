В Благовещенске несколько школьников потеряли сознание в актовом зале
Троих госпитализировали, остальных отправили по домам после обследования.
Фото © ТАСС / Руслан Шамуков
В одной из школ Благовещенска следователи ведут проверку после госпитализации трёх учениц начальных классов. Девочки внезапно потеряли сознание в актовом зале учебного заведения. Пострадавших девочек госпитализировали, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Педагоги отпустили по домам всех остальных учеников. По мнению оперативников, кто-то из детей мог применить средство самообороны "с раздражающим веществом."
"По предварительным данным, один из учащихся распылил средство, предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.
Ранее Лайф сообщал, что в Дагестане десятки школьников попали в больницу с отравлением.
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