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В Благовещенске несколько школьников потеряли сознание в актовом зале

Троих госпитализировали, остальных отправили по домам после обследования.

17 февраля 2021, 10:32
<p>Фото © ТАСС / Руслан Шамуков</p>

Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

В одной из школ Благовещенска следователи ведут проверку после госпитализации трёх учениц начальных классов. Девочки внезапно потеряли сознание в актовом зале учебного заведения. Пострадавших девочек госпитализировали, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Педагоги отпустили по домам всех остальных учеников. По мнению оперативников, кто-то из детей мог применить средство самообороны "с раздражающим веществом."

"По предварительным данным, один из учащихся распылил средство, предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

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Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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