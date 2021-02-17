В Благовещенске несколько школьников потеряли сознание в актовом зале

В одной из школ Благовещенска следователи ведут проверку после госпитализации трёх учениц начальных классов. Девочки внезапно потеряли сознание в актовом зале учебного заведения. Пострадавших девочек госпитализировали, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Педагоги отпустили по домам всех остальных учеников. По мнению оперативников, кто-то из детей мог применить средство самообороны "с раздражающим веществом."