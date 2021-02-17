Россияне поменяли отношение к биткоину из-за его резкого подорожания

Рост биткоина в цене привлёк внимание россиян к этой крипотовалюте. Об этом в беседе с RT рассказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.

"Биткоин вырос в разы, и получилось так, что те, кто вложился, кто остался верен, все очень хорошо заработали. Появились крупные инвесторы, которые мечтают сейчас вложить деньги, видят мировые новости о том, что Илон Маск инвестировал $1,5 млрд в биткоин. Проблема в том, что сейчас биткоин стоит дорого, покупать не все хотят", — отметил Бражников.

В немалой степени биткоин обязан популярностью пандемии коронавируса. Люди поняли, что прежний образ жизни вряд ли вернётся. Удалённые форматы работы будут набирать популярность.

"Также появилось большое количество мошенников, которые хотят ваши деньги забрать и не дать вам заработать. Они говорят: "Приходите к нам, мы вас научим, вы заработаете сотни процентов за один месяц". Люди берут кредиты, несут", — добавил Бражников.

Как объяснил аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский, суть рынка биткоина заключается в принципе "накачки — обрушения".

Цена растёт → больше людей узнаёт и чаще этим интересуется → биткоин становится ещё более популярным → много людей покупает криптовалюту → те, кто сформировал популярность биткоина, начинают активно продавать → цена падает, а пришедшие на рынок массы людей теряют свои деньги.

"Но это не значит, что после этого падения не будет роста. Он взлетал и падал много раз. Сейчас он меньше чем за год с $3000 взлетел до $40 000. Инструменты с такой волатильностью вообще никогда не могут претендовать на то, чтобы быть частью хоть сколько-нибудь консервативного инвестиционного портфеля", — рассказал Голубовский.

Ранее Лайф подробно писал о возможном дефиците биткоина на рынке и рисках владельцев криптовалют.

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