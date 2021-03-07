На помощь пострадавшим от взрыва жителям Ярославля выделят более 211,6 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансовой поддержке жителей Ярославской области, потерявших свои квартиры после взрыва бытового газа. Для помощи им будет выделено более 211,6 млн рублей. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

Средства планируют выделить из резервного фонда Правительства России, а общая сумма поддержки позволит приобрести более 4,8 м2 жилья. В течение 30 дней Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно будет заключить соглашение с Администрацией Ярославской области о выделении средств. А до 1 февраля 2022 года правительство будет ожидать доклада об их целевом использовании.

Напомним, в прошлом году на улице Батова в Ярославле произошёл взрыв, в результате которого обвалилось несколько этажей. Было повреждено 12 квартир, из них шесть полностью разрушились. Первоначально сообщалось о двух погибших женщинах, позже под завалами обнаружили тело восьмилетнего ребёнка. Пострадавшие получили по 200 тысяч рублей и компенсацию за потерю жилья.

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