В России за сутки выявили менее 11 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 10 595 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 228 (11,6%) — без клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С начала пандемии коронавирусом заразились 4 322 776 человек. Число выздоровевших после ковида за последние 24 часа увеличилось на 11 576. Всего уже вылечились 3 911 924 пациента.

Ранее учёный рассказал, кому может потребоваться повторная вакцинация от коронавируса.

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