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Категорий: 18

Мужчины по всей России поздравляют женщин в рамках акции "Вам, любимые!" — видео

Принять участие могут все желающие.

7 марта 2021, 10:57
<p>Фото © Life</p>

Фото © Life

В рамках акции "Вам, любимые!" россияне поздравляют женщин. Видео © Life

В России проходит акция "Вам, любимые!", в рамках которой волонтёры поздравляют россиянок с Международным женским днём. Суть её очень проста — мужчины дарят представительницам прекрасного пола цветы в совершенно разных местах по всей России.

Самыми первыми волонтёры одарили подарками и цветами женщин-медиков и пожилых россиянок. Многие мужчины просто раздавали букеты всем представительницам прекрасного пола на улицах родных городов.

  • Фото © Life
    Фото © Life
  • Фото © Life
    Фото © Life
  • Фото © Life
    Фото © Life
  • Фото © Life
    Фото © Life
  • Фото © Life
    Фото © Life
  • Фото © Life
    Фото © Life
  • Фото © Life
    Фото © Life
  • Фото © Life
    Фото © Life

Фото © Life

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К акции могут присоединиться все мужчины в России и за её пределами. Для этого нужно выложить поздравление с 8 Марта в "Инстаграм" с хештегом #ВамЛюбимые. С интересными постами можно будет ознакомиться на сайте акции.

В Того волонтёры провели акцию "Вам, любимые!" и поздравили девочек с 8 Марта

В Того волонтёры провели акцию "Вам, любимые!" и поздравили девочек с 8 Марта

Напомним, Лайф ранее сообщал, что 7 и 8 марта на Останкинской телебашне будет транслироваться поздравление, посвящённое Международному женскому дню. На ней будут изображения цветов, надписи "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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