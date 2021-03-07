Мужчины по всей России поздравляют женщин в рамках акции "Вам, любимые!" — видео
Принять участие могут все желающие.
Фото © Life
В рамках акции "Вам, любимые!" россияне поздравляют женщин. Видео © Life
В России проходит акция "Вам, любимые!", в рамках которой волонтёры поздравляют россиянок с Международным женским днём. Суть её очень проста — мужчины дарят представительницам прекрасного пола цветы в совершенно разных местах по всей России.
Самыми первыми волонтёры одарили подарками и цветами женщин-медиков и пожилых россиянок. Многие мужчины просто раздавали букеты всем представительницам прекрасного пола на улицах родных городов.
К акции могут присоединиться все мужчины в России и за её пределами. Для этого нужно выложить поздравление с 8 Марта в "Инстаграм" с хештегом #ВамЛюбимые. С интересными постами можно будет ознакомиться на сайте акции.
Напомним, Лайф ранее сообщал, что 7 и 8 марта на Останкинской телебашне будет транслироваться поздравление, посвящённое Международному женскому дню. На ней будут изображения цветов, надписи "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!".
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