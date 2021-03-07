Останкинскую телебашню окрасили в розовый цвет в честь 8 Марта
На ней по очереди появляются изображения цветов, надписи "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!".
На Останкинской телебашне 7 и 8 марта будет транслироваться поздравление, посвящённое Международному женскому дню. Видео с преображённой башней попало в распоряжение Лайфа.
О том, что на медиафасаде башни будут транслироваться открытки с поздравлениями, а сама башня окрасится в нежно-розовый, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
"С 00:00 7 марта и до 23:59 8 марта медиафасад Останкинской телебашни украсит видеооткрытка по случаю Международного женского дня. На ней попеременно будут демонстрироваться изображения цветов, надписи "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!". Так телебашня поддержит всероссийскую акцию, посвящённую празднику", — говорится в сообщении.
Такое поздравление женщин с праздником при помощи Останкинской башни уже стало ежегодной традицией. Как отмечают в РТРС, с помощью подобной акции не только поздравляют прекрасную половину человечества, но и создают весеннее настроение у жителей и гостей города.
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Напомним, что ранее медиафасад Останкинской телебашни в честь дня рождения солиста BTS транслировал его портрет.
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