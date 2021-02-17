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Останкинская башня и фасады Питера и Минска показали портрет солиста группы BTS в честь его дня рождения — видео

18 февраля музыканту исполняется 27 лет.

17 февраля 2021, 21:51

Останкинская башня показала портрет солиста K-pop-группы BTS в честь его дня рождения. Видео © Telegram / BTSforia

Фасад Останкинской башни вечером 17 февраля показал портрет солиста южнокорейской K-pop-группы BTS Чона Хосока, известного под псевдонимом J-Hope. Подсветка стала фиолетовой в честь цвета фандома.

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Таким образом фанаты поздравили любимого артиста с днём рождения, ему исполняется 27 лет. Информацию и видео публикует официальный телеграм-канал организаторов акции BTSforia от7 Projects.

На мероприятие собралось несколько десятков человек, поклонники обменялись атрибутикой и символикой группы, несмотря на морозную погоду.

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Акции в честь дня рождения J-Hope прошли также в Санкт-Петербурге и Минске, на крупных объектах и медиафасадах транслировалось изображение артиста.

А в декабре прошлого года Останкинская башня окрашивалась в цвета RT в честь юбилея телеканала.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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