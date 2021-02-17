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В Госдуму внесли законопроект о праве баллотироваться судимым россиянам

Его автор считает, что существующие ограничения нарушают конституционные права граждан.

17 февраля 2021, 21:50

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) внёс законопроект, который предлагает разрешить привлекавшимся к уголовной или административной ответственности выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней. Текст документа опубликован в базе нижней палаты парламента.

По словам депутата, законопроект направлен на реализацию гарантированного конституцией права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. Согласно основному закону РФ, лишены избирательного права и возможности баллотироваться лица, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы. В то же время закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" ограничивает конституционные права широкому спектру лиц, считает Иванов.

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Например, участвовать в выборах не могут граждане, осуждённые за совершение преступлений по ряду статей УК или совершивших административные правонарушения в зависимости от срока снятия или погашения судимости.

"Введение подобных ограничений лишает перечисленные категории лиц их конституционного пассивного избирательного права - выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней ветвей власти и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления", говорится в пояснительной записке.

Парламентарий полагает, что участие в выборах таких лиц не представляет угрозы основам конституционного строя, а существующие ограничения могут привести к злоупотреблению со стороны заинтересованных лиц в привлечении к уголовной или административной ответственности граждан, чтобы помешать им участвовать в выборах.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на демонстрацию изображений нацистов.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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