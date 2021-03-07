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Стерлинга госпитализировали после запрещённого удара от россиянина Петра Яна

Во время поединка соперник ударил американца коленом в голову, когда тот находился в партере.

7 марта 2021, 08:39
<p>Фото © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC</p>

Фото © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC

Бойца смешанных единоборств Алджамейна Стерлинга, одержавшего сегодня ночью победу в поединке с россиянином Петром Яном, доставили в больницу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

"Алджамейн сейчас в больнице. Он плохо себя чувствует", — рассказали в команде спортсмена.

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Напомним, Пётр Ян был дисквалифицирован после того, как во время поединка нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом по голове. В результате россиянин потерял свой чемпионский титул.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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