Стерлинга госпитализировали после запрещённого удара от россиянина Петра Яна

Бойца смешанных единоборств Алджамейна Стерлинга, одержавшего сегодня ночью победу в поединке с россиянином Петром Яном, доставили в больницу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

"Алджамейн сейчас в больнице. Он плохо себя чувствует", — рассказали в команде спортсмена.

Напомним, Пётр Ян был дисквалифицирован после того, как во время поединка нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом по голове. В результате россиянин потерял свой чемпионский титул.

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