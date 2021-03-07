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Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

В СК назвали его смерть невосполнимой утратой.

7 марта 2021, 08:28
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

Бывший генеральный прокурор СССР, почётный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев скончался в возрасте 97 лет. Некролог опубликовала пресс-служба Следственного комитета России.

"Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь", — говорится в сообщении на сайте СК.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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