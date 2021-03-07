Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Один человек убит в перестрелке на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

7 марта 2021, 08:22

Видео © Соцсети

В американском городе Миннеаполисе один человек был застрелен в результате перестрелки на том же самом месте, где в прошлом году погиб афроамериканец Джордж Флойд. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

"Потерпевший и подозреваемый вступили в словесную перепалку и подозреваемый выстрелил в потерпевшего", — рассказал официальный представитель полиции Джон Элдер.

Раненого мужчину доставили в больницу, однако спасти его было уже невозможно. Мужчина скончался на руках у врачей. Полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего.

Полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда, выпустили из тюрьмы под залог

Полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда, выпустили из тюрьмы под залог

Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Взбешённый Трамп запретил республиканцам использовать своё имя для сбора средств

вчера в 18:54

В Ленобласти мать насмерть отравила газом сына-подростка

вчера в 15:48

Лайф выяснил личность поджигателя с "коктейлем Молотова" из стриптиз-клуба в Новокузнецке

сегодня в 08:09

Диетолог развеяла мифы о популярных, но бесполезных методах похудения

сегодня в 08:26

На помощь пострадавшим от взрыва жителям Ярославля выделят более 211,6 млн рублей

сегодня в 08:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1