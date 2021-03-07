Один человек убит в перестрелке на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда

"Потерпевший и подозреваемый вступили в словесную перепалку и подозреваемый выстрелил в потерпевшего", — рассказал официальный представитель полиции Джон Элдер.

Раненого мужчину доставили в больницу, однако спасти его было уже невозможно. Мужчина скончался на руках у врачей. Полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего.