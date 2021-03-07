Один человек убит в перестрелке на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
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В американском городе Миннеаполисе один человек был застрелен в результате перестрелки на том же самом месте, где в прошлом году погиб афроамериканец Джордж Флойд. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
"Потерпевший и подозреваемый вступили в словесную перепалку и подозреваемый выстрелил в потерпевшего", — рассказал официальный представитель полиции Джон Элдер.
Раненого мужчину доставили в больницу, однако спасти его было уже невозможно. Мужчина скончался на руках у врачей. Полиция занимается расследованием обстоятельств произошедшего.
Напомним, весной текущего года в Миннеаполисе во время жёсткого задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Один из офицеров давил на шею мужчины коленом в течение нескольких минут, не давая ему встать. Смерть Флойда стала причиной массовых акций протеста в стране, которые переросли в погромы и грабежи. Шествия в поддержку протестующих также прошли в Лондоне, Афинах и Вене. Семья погибшего призвала ООН вмешаться в расследование обстоятельств его смерти.
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