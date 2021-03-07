Диетолог развеяла мифы о популярных, но бесполезных методах похудения

Не все методы похудения одинаково хороши и полезны для здоровья. О том, какие из них точно не следует выбирать, рассказала диетолог Мария Малышева.

Она утверждает, что некоторые популярные методы, такие как употребление специальных препаратов, голодание, а также похудение через чрезмерное потребление жидкости, не только не принесут желаемого результата, но и сильно навредят здоровью использующего их человека.

"Жировые клетки не находятся в кишечнике, поэтому слабительные средства никак не помогут решить эту проблему. Мочегонное вообще нельзя принимать без разрешения врача, так как его длительное использование может нарушить работу почек и кишечника", — заявила Малышева в беседе с Ura.ru.

Она также отметила, что немало вреда организму может принести методика голодания. По словам диетолога, подобный способ чреват разрушением мышечной массы. Но даже если до этого не дойдёт, то весь сброшенный вес всё равно вернётся сторицей после того, как человек прекратит соблюдать данную диету.

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