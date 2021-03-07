В Дагестане штормовой ветер оставил без света более 150 тысяч человек

Порывы ветра до 25 метров в секунду стали причиной сбоя подачи электроэнергии в некоторых районах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

"Из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду, по информации ПАО "Россети", с 06:20 по настоящее время происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 151 200 человек)", — отмечается в сообщении.

Там добавили, что восстановление электроснабжения ожидается к 15:00 по московскому времени. Тем временем ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает, что подача электроэнергии восстановлена уже у 60% потребителей. По его данным, сбои наблюдались в Дербентском, Хасавюртовском, Кармбудахкентском, Каякентском районах, а также в столице региона.

А не так давно отдельные районы Дагестана накрыл сильнейший снегопад, после которого местным жителям пришлось откапывать из сугробов домашний скот.

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