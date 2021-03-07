Китай заявил о совместной с Россией борьбе с "политическими вирусами"
В Пекине отметили необходимость защиты суверенитета и политических позиций двух стран.
Фото © ТАСС / Zuma
Россия и Китай плечом к плечу борются с распространением не только ковида, но и "политического вируса" на фоне пандемии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции, проходившей в Пекине.
"Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии... Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества", — отметил министр.
Ван И подчеркнул, что Пекин поддерживает Москву в её неприятии идеи "цветных революций". Он также заявил о готовности Китая совместно бороться с любыми попытками фальсификации действительности и указал на необходимость защищать свой суверенитет и политическую стабильность.
Напоминаем, что недавно Китай дал свою оценку санкциям, которые ЕС и США ввели против России после ареста Навального.
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