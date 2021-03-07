В Екатеринбурге арестовали лихача, который насмерть сбил двух женщин на переходе

В Екатеринбург из Качканара был доставлен 30-летний мужчина, виновный в ДТП, которое унесло жизнь двух пожилых женщин. Об этом Лайф узнал от пресс-секретаря УМВД России по региону Валерия Горелых.

Страшный инцидент произошёл 5 марта в городе Качканаре. Злоумышленник, находившийся за рулём автомобиля "Хонда Интегра", сбил двух пожилых женщин, которые в тот момент переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате удара 79-летняя и 83-летняя женщины получили несовместимые с жизнью травмы и скончались. Одна — на месте, а вторая — в больнице.

Прибывшие на место ДТП наряды ГИБДД выяснили у очевидцев происшествия, что сразу же после инцидента водитель, не сбавляя хода, спешно покинул эпицентр событий, бросив двух пострадавших женщин на произвол судьбы.

"Скрывшуюся машину марки "Хонда Интегра" представители МВД вскоре обнаружили брошенной во дворе 11-го микрорайона Качканара. Сначала сыщики установили хозяина иномарки, он был в нетрезвом состоянии и поэтому находился на пассажирском сиденье. За рулём был его знакомый 1990 года рождения. Гражданин Жуков получил свои водительские права в 2018 году", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что это далеко не первое правонарушение мужчины. У него имеется шесть судимостей за кражи и угоны. В последний раз срок отбывал в ивдельской исправительной колонии № 62, стены которой покинул в 2017 году. В данный момент злоумышленник арестован и находится в СИЗО, где ожидает судебного разбирательства.

Ранее Лайф писал о ДТП, которое унесло жизнь ребёнка и двух взрослых.

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