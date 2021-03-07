В Москве неизвестные похитили более 157 миллионов рублей из банковских сейфов

По факту произошедшего открыли уголовное дело.

В Москве были ограблены банковские сейфы на 1-й Брестской улице. Сумма похищенного более 157 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о краже из индивидуальных банковских сейфов в депозитарном помещении банка, расположенного на 1-й Брестской улице, 22. Неизвестные в период с 1 февраля по 6 марта похитили из четырёх банковских ячеек более 157 млн рублей", — уточнил собеседник агентства.

Жертвами кражи стали три человека. У двух мужчин, гендиректоров крупных компаний, из ячеек украли 5,5 и 3,5 млн рублей. Женщина — индивидуальный предприниматель лишилась 17,5 млн рублей и 750 тысяч долларов. Ещё миллион долларов был похищен из банковской ячейки президента данного банка. По факту случившегося возбуждено дело по статье "Кража".