В Москве неизвестные похитили более 157 миллионов рублей из банковских сейфов
Возбуждено уголовное дело.
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В Москве были ограблены банковские сейфы на 1-й Брестской улице. Сумма похищенного более 157 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Накануне в полицию поступило сообщение о краже из индивидуальных банковских сейфов в депозитарном помещении банка, расположенного на 1-й Брестской улице, 22. Неизвестные в период с 1 февраля по 6 марта похитили из четырёх банковских ячеек более 157 млн рублей", — уточнил собеседник агентства.
Жертвами кражи стали три человека. У двух мужчин, гендиректоров крупных компаний, из ячеек украли 5,5 и 3,5 млн рублей. Женщина — индивидуальный предприниматель лишилась 17,5 млн рублей и 750 тысяч долларов. Ещё миллион долларов был похищен из банковской ячейки президента данного банка. По факту случившегося возбуждено дело по статье "Кража".
А в Москве недавно ограбили супруга актрисы и телеведущей Анны Шерлинг — бизнесмена Хишама Абдульраззака. Это стало возможно из-за незакрытого салона "мерседеса".
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