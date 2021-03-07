Подруга — о 17-летней девушке из Новосибирска, которую зарезал бойфренд-наркоман: Была светлой и открытой

Девушка из Новосибирска, которую во время ссоры зарезал под наркотиками 19-летний бойфренд, была светлой и открытой. Подруга погибшей рассказала Лайфу, что ей неоднократно советовали бросить Фёдора, но она надеялась его изменить.

"Он полнейшее дерьмо как человек. Все золотые украшения и телефоны раз за разом уходили в лом ради дозы. Ей говорили, "бросай этого *** или сдавай ментам, чтобы посадили и жила нормально". Но она думала, что всё изменится. Изменилось", — с грустью констатирует собеседница Лайфа.

Погибшая встречалась с молодым человеком около года, хотя всё время пара находилась на грани разрыва. Про родителей подруги она не смогла ничего рассказать, но отметила, что сама погибшая "была светлой и открытой девочкой со своим специфическим чувством юмора, что и делало её особенной".

Напомним, что Фёдора нашли в Кемерове, куда добрался автостопом, чтобы встретиться со своей знакомой. Он был задержан в одном из торговых центров города.

Авторы