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Юные участники "Большой перемены" в преддверии 8 Марта испекли пироги для своих мам

Получившимися десертами дети поделились в соцсетях.

7 марта 2021, 13:21

Участники конкурса "Большая перемена" присоединились к акции "Бабушкин фирменный пирог", приуроченной к 8 Марта, и испекли праздничное угощение для своих мам, сестёр, бабушек и подруг.

Организаторы акции призвали всех участников надеть фартуки и на один день почувствовать себя настоящими кондитерами. Детям и подросткам предложили самим испечь пироги по уникальным домашним рецептам, а результатом — поделиться в соцсетях.

Активисты ОНФ поздравили жительниц Иркутской области с 8 Марта

Активисты ОНФ поздравили жительниц Иркутской области с 8 Марта

Участие в акции приняли школьники из разных уголков страны. Фотографии и видеозаписи с получившимися десертами они опубликовали в официальном паблике "Большой перемены".

А накануне Лайф сообщал, что в Москве сотрудники Росгвардии поздравили с 8 Марта женщин-медиков.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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