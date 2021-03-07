Юные участники "Большой перемены" в преддверии 8 Марта испекли пироги для своих мам

Участники конкурса "Большая перемена" присоединились к акции "Бабушкин фирменный пирог", приуроченной к 8 Марта, и испекли праздничное угощение для своих мам, сестёр, бабушек и подруг.

Организаторы акции призвали всех участников надеть фартуки и на один день почувствовать себя настоящими кондитерами. Детям и подросткам предложили самим испечь пироги по уникальным домашним рецептам, а результатом — поделиться в соцсетях.

Участие в акции приняли школьники из разных уголков страны. Фотографии и видеозаписи с получившимися десертами они опубликовали в официальном паблике "Большой перемены".

А накануне Лайф сообщал, что в Москве сотрудники Росгвардии поздравили с 8 Марта женщин-медиков.

Авторы