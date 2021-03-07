Женщинам Крыма подарили цветы в рамках акции "Вам, любимые!"
Тюльпаны получили отдыхающие на набережных дамы.
Волонтёры в Крыму одарили цветами представительниц прекрасного пола в рамках акции "Вам, любимые!", приуроченной к Международному женскому дню. Мужчины прошли по набережным и вручили женщинам разнообразные букеты. По большей части они состояли из тюльпанов.
Поздравляют жительниц Крыма также в транспорте и общественных местах. Некоторые добровольцы навестили одиноких женщин и вручили им букеты.
А ранее московские росгвардейцы поздравили женщин-медиков с 8 Марта. Всего в данной акции участвовало около ста военнослужащих и сотрудников ведомства. Для Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева проведение этой акции уже стало доброй традицией.
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