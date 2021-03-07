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Категорий: 18

Женщинам Крыма подарили цветы в рамках акции "Вам, любимые!"

Тюльпаны получили отдыхающие на набережных дамы.

7 марта 2021, 13:01
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Волонтёры в Крыму одарили цветами представительниц прекрасного пола в рамках акции "Вам, любимые!", приуроченной к Международному женскому дню. Мужчины прошли по набережным и вручили женщинам разнообразные букеты. По большей части они состояли из тюльпанов.

Поздравляют жительниц Крыма также в транспорте и общественных местах. Некоторые добровольцы навестили одиноких женщин и вручили им букеты.

Чего хочет женщина на 8 Марта: ожидание и реальность

Чего хочет женщина на 8 Марта: ожидание и реальность

А ранее московские росгвардейцы поздравили женщин-медиков с 8 Марта. Всего в данной акции участвовало около ста военнослужащих и сотрудников ведомства. Для Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева проведение этой акции уже стало доброй традицией.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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