Сотрудники МВД устроили музыкальный флешмоб в метро Москвы
О его начале известили звуки духовых музыкальных инструментов.
Сотрудники МВД провели флешмоб в метро. Видео © mvdmedia
Оркестр Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве устроил в столичном метрополитене перформанс, приуроченный к 8 Марта. Акция прошла на станции "Курская".
О начале перформанса возвестили звуки духовых музыкальных инструментов. И пока люди собирались вокруг оркестра, курсанты Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта, не забыв пожелать им побольше улыбаться и всегда быть в хорошем настроении.
Между тем оркестр под управлением дирижёра — майора внутренней службы Игоря Канурина — исполнил несколько известных и любимых всеми песен. Ставшие свидетелями необычной весенней акции от МВД России пассажиры снимали флешмоб на камеры мобильных телефонов, подпевали и даже танцевали.
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