В России перед 8 Марта резко возросло количество переводов между банковскими счетами

В преддверии 8 Марта россияне стали чаще переводить деньги между счетами. Количество таких переводов выросло почти на 20%, сообщает пресс-служба банка "Русский стандарт". В то же время почти на четверть вырос и средний размер суммы — с 11 061 до 13 700 рублей.

"Рост активности клиентов в части переводов накануне 8 Марта можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, таким образом проще всего пополнять дебетовые карты и погашать задолженность по кредитным картам в преддверии праздника", — приводит слова пресс-службы банка ТАСС.

В кредитной организации считают, что таким образом мужчины помогают своим возлюбленным погасить кредиты и просто делают денежные подарки. Кроме того, тенденция может быть связана и с желанием самих женщин рассчитаться по долгам, чтобы возобновить лимит по карте и с чистой совестью отправиться за покупками в честь праздника и на сезонные распродажи.

А ранее Лайф рассказывал о новом виде мошенничества с возвратом "ошибочно" отправленных переводов.

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