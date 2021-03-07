В Новосибирской области арестовали мужчину, который ради забавы напал на 81-летнюю старушку на костылях

В Бердске Новосибирской области суд отправил под арест мужчину, который несколько раз пнул пожилую женщину на костылях и повалил её на землю. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошёл несколько дней назад возле подъезда одного из домов. Камеры наблюдения сняли, как пьяный мужчина шатающейся походкой подошёл к 81-летней пенсионерке сзади и нанёс ей один удар с ноги. После этого он повалил женщину на землю, однако сразу же помог ей встать и даже подал костыли. Впрочем, через секунду настроение злоумышленника вновь поменялось, и он снова пнул беспомощную старушку, которая в силу здоровья с трудом передвигалась самостоятельно.