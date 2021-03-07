В Новосибирской области арестовали мужчину, который ради забавы напал на 81-летнюю старушку на костылях
Теперь ему может грозить реальный срок.
Житель Бердска напал на старушку на костылях. Видео © Соцсети
В Бердске Новосибирской области суд отправил под арест мужчину, который несколько раз пнул пожилую женщину на костылях и повалил её на землю. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
"Сегодня по ходатайству следствия в отношении 42-летнего жителя города Бердска судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошёл несколько дней назад возле подъезда одного из домов. Камеры наблюдения сняли, как пьяный мужчина шатающейся походкой подошёл к 81-летней пенсионерке сзади и нанёс ей один удар с ноги. После этого он повалил женщину на землю, однако сразу же помог ей встать и даже подал костыли. Впрочем, через секунду настроение злоумышленника вновь поменялось, и он снова пнул беспомощную старушку, которая в силу здоровья с трудом передвигалась самостоятельно.
Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы или внушительный штраф.
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А недавно похожий инцидент произошёл в одном из магазинов в Кирове. 33-летний мужчина решил устранить инвалида, мешавшего ему пройти, и сбросил с лестницы мощным ударом ногой в спину. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее мужчина был трижды судим.
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