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Президент Армении обсудил с оппозицией пути выхода из политического кризиса в стране

Они обсудили варианты решения нынешней непростой ситуации в стране.

7 марта 2021, 12:30
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 7 марта, встретился с членом исполнительного органа республиканской партии, представляющей оппозиционное "Движение спасения родины" Ваграмом Багдасаряном. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Собеседники обменялись мнениями по урегулированию сложившейся в стране ситуации, поиску путей разрядки напряжённости, обусловленной последними событиями", — говорится в сообщении.

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Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова — и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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