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Эксперт по этикету рассказала, как признаться в любви с помощью букета

Не все цветы способны передать правильные чувства.

7 марта 2021, 12:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Розы светлого оттенка, украшенные декоративной зеленью, могут говорить о дружеской привязанности. Об этом рассказал эксперт по этикету Элеонора Басманова. При этом, по её словам, чем темнее букет роз, тем больше любви и страсти он передаёт.

"Букет, несомненно, может рассказать о чувствах. Например, красные розы — эмблема любви. Нежные розы в окружении декоративной зелени в виде плюща — это дружеская привязанность и любовь. Чем темнее розы, тем пламеннее у мужчины симпатия", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

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Если мужчина хочет выразить в цветах свою нежность по отношению к возлюбленной, то в таком случае идеально подойдут тюльпаны, гиацинты и фиалки. При желании такой букет можно украсить несколькими красными розами, чтобы подчеркнуть серьёзность чувств.

А ранее Лайф рассказывал, какие подарки хотели бы получить российские женщины на 8 Марта. И цветы оказались в конце этого списка.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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