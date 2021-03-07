"В него стреляют, а он улыбается": Неадекватный волгоградец с ножом и отвёрткой напал на женщину

В Волгограде неадекватный мужчина попытался устроить резню на улице. Вооружившись ножом и отвёрткой, он напал на женщину, после чего, уходя от полицейского, получил несколько пуль из травмата и перцовую струю в лицо.

Инцидент произошёл сегодня около семи утра на набережной Волжской флотилии. Очевидцы увидели бегущего по улице в одних кальсонах и футболке мужчину, который был весь в крови. Следом за ним бежали полицейский и охранник магазина. Как рассказал порталу V1.ru один из свидетелей происшествия, когда злоумышленник попытался совершить очередное нападение, охранник магазина открыл по нему огонь из травматического оружия.

"Он в него стрелял метров с четырёх. Вы представляете, что такое для пистолета четыре метра? Это, получается, он в упор в него стрелял. Пять или шесть выстрелов было. Три минимум в него попало, три-четыре. Он и так весь в крови был. И, представляете, в него стреляют, а он стоит и улыбается", — вспоминает очевидец.

Пули не подействовали на преступника, тогда полицейский взял у одного из свидетелей перцовый баллончик и залил неадеквату лицо. После этого мужчину удалось усмирить. По данным источника Лайфа, нападавшим оказался 46-летний Игорь М., недавно выписавшийся из психиатрической клиники. За несколько минут до задержания он изрезал на улице женщину. С колотыми ранами головы и рук её увезли в больницу, но позже отпустили домой. Преступника же забрала бригада психиатрической помощи.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине мужчина изрезал ножом жену, брата и прибывшего на вызов полицейского, которому пришлось открыть огонь по нападавшему. В результате в больнице оказались все четверо.

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