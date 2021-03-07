Спрыгнул в сугроб и задохнулся: пропавшего в Красноярском крае ребёнка нашли мёртвым
По версии следствия, школьник придумал опасную забаву, когда бабушка ушла по делам и оставила его одного.
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Дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено сотрудниками ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия после гибели 11-летнего мальчика. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Родственники заявляли о пропаже ребёнка 6 марта около 23:30 (19:30 мск). Однако оказалось, что он находился недалеко от дома. Тело 11-летнего мальчика обнаружили в сугробе рядом с сараем. Следователи полагают, что школьник погиб в результате несчастного случая. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности малолетнему".
"Когда бабушка мальчика ушла по делам из дома, ребёнок пошёл гулять на улицу и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся", — рассказали в ведомстве предварительную версию.
Напоминаем, что не так давно в Красноярске более 90 детей отравились обедом в школьной столовой.
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