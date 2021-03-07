В селе под Омском дети вынуждены ползти до школы по огромным сугробам

Следственный комитет организовал проверку после сообщений о том, что в Омской области дети добираются до школы по сугробам выше колена. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления.

"Ребёнок не идёт в школу, а ползёт, без преувеличений. Он уже ничего не хочет. А в садик [другой] ребёнок вообще отказался ходить. Взрослому снега выше колена. Чистили, что могли, руками, но уже нет сил", — пожаловалась одна из сельчан в местном паблике.

Как рассказала директор местной школы порталу "СуперОмск", у детей есть альтернатива — автомобильная дорога. Однако передвигаться по ней опасно, а автобусы до школы не ходят. Теперь следователи намерены проверить действия местной администрации, в обязанности которой входит обеспечение школьников транспортом и расчистка снега.

По словам жителей села, школьникам приходится преодолевать по снегу около 3,5 километра и столько же обратно. Сначала родители пытались расчищать тропы для детей самостоятельно, но сейчас снега выпало так много, что сил просто не хватает.

А ранее Лайф рассказывал, что в Норильске школьники вырыли тоннель в сугробе, чтобы быстрее добираться до школы.

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