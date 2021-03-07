В Москве без вести пропал художник Сергей Аверьянов. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что с заявлением о пропаже в полицию пришла его супруга.

"Жена 60-летнего Сергея Аверьянова сообщила, днём 6 марта он вышел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил, а его мобильный стал недоступен", — говорится в сообщении.

Аверьянов работает художником в мастерской "Лито" и, по словам супруги, время от времени употребляет крепкие алкогольные напитки. Именно на этой почве, по её словам, у них и случился скандал накануне его исчезновения. Жена и соседи искали мужчину на его даче в Подмосковье и в комнате, которая принадлежала его покойной матери, но художника там не обнаружили. Перед исчезновением он был одет в синие шапку и шарф, чёрный пуховик, серый свитер, футболку цвета хаки, серо-чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

Сергей Аверьянов окончил МГХИ им. В.И. Сурикова и с 1993 года состоит в Московском союзе художников. Он имеет большой опыт в создании мозаичных произведений из натурального камня, смальты, плитки, мозаичных панно в светской и церковной архитектуре, работал в печатных графических мастерских в Ставангере (Норвегия) и Институте Тамаринд (США). Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России, СНГ, США, Норвегии, Японии.

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