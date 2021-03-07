Названы города — лидеры по доле оформивших ипотеку женщин
Эта статистика основана на федеральном исследовании.
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В списке городов-миллионников на первом месте по оформляемым женщинами ипотекам находятся Екатеринбург и Красноярск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на федеральное исследование за 2021 год, проведённое компанией "Этажи".
"Среди миллионников наибольшая доля женщин, оформляющих ипотеку, в Екатеринбурге — 67,8%, Красноярске — 66,8%, Москве — 62,4% и Тюмени — 53,3%", — говорится в сообщении.
Также исследователи отмечают, что среди городов с численностью до одного миллиона человек рекордные доли представительниц прекрасного пола, оформляющих ипотеку, зафиксированы в Ханты-Мансийске, Улан-Удэ и Нижневартовске, где они составили 85,2%, 84,8% и 80,2% соответственно.
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Напоминаем, что ранее Банк России назвал регионы с самой недоступной ипотекой.
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