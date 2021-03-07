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Названы города — лидеры по доле оформивших ипотеку женщин

Эта статистика основана на федеральном исследовании.

7 марта 2021, 12:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В списке городов-миллионников на первом месте по оформляемым женщинами ипотекам находятся Екатеринбург и Красноярск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на федеральное исследование за 2021 год, проведённое компанией "Этажи".

"Среди миллионников наибольшая доля женщин, оформляющих ипотеку, в Екатеринбурге67,8%, Красноярске66,8%, Москве62,4% и Тюмени53,3%", — говорится в сообщении.

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Также исследователи отмечают, что среди городов с численностью до одного миллиона человек рекордные доли представительниц прекрасного пола, оформляющих ипотеку, зафиксированы в Ханты-Мансийске, Улан-Удэ и Нижневартовске, где они составили 85,2%, 84,8% и 80,2% соответственно.

Напоминаем, что ранее Банк России назвал регионы с самой недоступной ипотекой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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