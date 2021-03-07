Алиханов ответил польскому генералу, описавшему сценарий захвата Калининграда силами НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал не отвлекаться на психологические комплексы и сообщения отдельных польских генералов, тем более отставных. Так глава региона прокомментировал заявление бывшего командующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который порассуждал о сценарии боевых действий при попытке захвата Калининграда силами НАТО.

"Мне кажется, что не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более находящихся в отставке", — сказал Алиханов в интервью порталу КП.

По мнению калининградского губернатора, у поляков, особенно у военных, есть "какие-то свои внутренние комплексы, обусловленные их историографией", поскольку другим способом объяснить такие заявления трудно. Алиханов считает, что Россию сложно обвинять в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам. Он подчеркнул, что РФ желает только того, чтобы её соседи "спокойно жили, развивались".

Ранее американские военные описали сценарий захвата Калининграда силами НАТО.

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