Папа римский в преддверии 8 Марта призвал уважать и оберегать женщин

Папа римский Франциск накануне Международного женского дня прочитал проповедь в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства. Понтифик в своей речи напомнил, что необходимо уважать и оберегать женщин.

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности", — цитирует ТАСС его слова.