Папа римский в преддверии 8 Марта призвал уважать и оберегать женщин
Понтифик напомнил о том, что им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности.
Фото © DPA / ТАСС
Папа римский Франциск накануне Международного женского дня прочитал проповедь в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства. Понтифик в своей речи напомнил, что необходимо уважать и оберегать женщин.
"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности", — цитирует ТАСС его слова.
А ранее посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана. Оно было посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам. Также Лайф рассказывал, что папа римский провёл историческую встречу с духовным лидером шиитов Ирака.
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