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Папа римский в преддверии 8 Марта призвал уважать и оберегать женщин

Понтифик напомнил о том, что им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности.

7 марта 2021, 13:23
<p>Фото © DPA / ТАСС</p>

Фото © DPA / ТАСС

Папа римский Франциск накануне Международного женского дня прочитал проповедь в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства. Понтифик в своей речи напомнил, что необходимо уважать и оберегать женщин.

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности", — цитирует ТАСС его слова.

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А ранее посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана. Оно было посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам. Также Лайф рассказывал, что папа римский провёл историческую встречу с духовным лидером шиитов Ирака.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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