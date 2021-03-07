Девушка из Иванова рассказала о своей жизни после предложения руки и сердца Путину
И ответил ли президент в итоге.
Жительница города Иваново Юлия Шилова, которая передала президенту РФ Владимиру Путину записку с предложением руки и сердца, рассказала, перезвонил ли ей глава государства и как сложилась её жизнь.
"Он, к сожалению, мне не перезвонил", — призналась Юлия в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
Тем не менее за год у неё появилось много поклонников. Слова президента о том, что девушка прославится на всю страну, оказались правдой. Но никто из потенциальных кавалеров в итоге не смог по-настоящему "зацепить" Шилову. Она рассказала о своём восхищении Путиным, а также подчеркнула его силу и целеустремлённость.
Напомним, во время прошлогодней встречи Владимира Путина с жителями Иванова Юлия Шилова призналась ему в любви и передала своё фото через помощников. Также она предложила главе государства жениться на ней. По словам девушки, на обратной стороне фото был записан номер её телефона.
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