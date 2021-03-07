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Девушка из Иванова рассказала о своей жизни после предложения руки и сердца Путину

И ответил ли президент в итоге.

7 марта 2021, 13:29

Жительница города Иваново Юлия Шилова, которая передала президенту РФ Владимиру Путину записку с предложением руки и сердца, рассказала, перезвонил ли ей глава государства и как сложилась её жизнь.

"Он, к сожалению, мне не перезвонил", призналась Юлия в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Тем не менее за год у неё появилось много поклонников. Слова президента о том, что девушка прославится на всю страну, оказались правдой. Но никто из потенциальных кавалеров в итоге не смог по-настоящему "зацепить" Шилову. Она рассказала о своём восхищении Путиным, а также подчеркнула его силу и целеустремлённость.

"Хочу за вас замуж!" Стало известно содержание записки Путину от жительницы Иванова

"Хочу за вас замуж!" Стало известно содержание записки Путину от жительницы Иванова

Напомним, во время прошлогодней встречи Владимира Путина с жителями Иванова Юлия Шилова призналась ему в любви и передала своё фото через помощников. Также она предложила главе государства жениться на ней. По словам девушки, на обратной стороне фото был записан номер её телефона.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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