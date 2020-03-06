Жительница Иванова призналась Путину в любви и подарила своё фото — видео

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Во время встречи президента РФ Владимира Путина с жителями города Иванова одна из девушек публично призналась ему в любви и передала своё фото через помощников. Лайф публикует кадры с места событий.

— Возьмите, пожалуйста, меня замуж, — заявила она, встретившись с главой государства.

Позже девушка призналась Лайфу, что не знает, получит ли ответ, однако заметила, что питает нежные чувства уже давно и решила наконец попытать счастья, передав ему свою фотографию.

Помощники российского лидера заверили, что показали фото Путину, но о его реакции они не рассказали.

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