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"Хочу за вас замуж!" Стало известно содержание записки Путину от жительницы Иванова

Также Юлия немного прорекламировала себя главе государства.

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Видео © LIFE

Лайф выяснил содержание записки, которую 28-летняя Юлия Шилова из Иванова передала президенту России Владимиру Путину, когда он общался с жителями этого города.

Юлия с Иванова. Хочу за вас замуж! Мне 28 лет, высшее образование, без детей и материальных проблем, — говорится в послании.

Напомним, во время встречи Владимира Путина с жителями Иванова Юлия Шилова призналась ему в любви и передала своё фото через помощников. Также она предложила главе государства жениться на ней. По словам девушки, на обратной стороне фото был записан номер её телефона.

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