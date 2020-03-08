"Хочу за вас замуж!" Стало известно содержание записки Путину от жительницы Иванова

Лайф выяснил содержание записки, которую 28-летняя Юлия Шилова из Иванова передала президенту России Владимиру Путину, когда он общался с жителями этого города.

— Юлия с Иванова. Хочу за вас замуж! Мне 28 лет, высшее образование, без детей и материальных проблем, — говорится в послании.

Напомним, во время встречи Владимира Путина с жителями Иванова Юлия Шилова призналась ему в любви и передала своё фото через помощников. Также она предложила главе государства жениться на ней. По словам девушки, на обратной стороне фото был записан номер её телефона.