Признавшаяся в любви Путину жительница Иванова: На фотографии мой номер телефона

28-летняя Юлия Шилова из Иванова, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой жениться на ней, рассказала Лайфу, что на переданных помощникам российского лидера фотографиях оставила свой номер телефона.

Фото, которое Юлия передала помощникам Владимира Путина. Фото предоставлено LIFE

— Президент мне сказал, что это интересное предложение. Я на самом деле постаралась свои фотографии передать через его службу. Надеюсь, он их всё-таки увидит, на фотографии есть мой номер телефона, — рассказала Юлия.

Фото, которое Юлия передала помощникам Владимира Путина. Фото предоставлено LIFE

Напомним, во время встречи Владимира Путина с жителями Иванова одна из девушек публично призналась ему в любви и передала своё фото через помощников. Также она предложила президенту жениться на ней.