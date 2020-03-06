НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Признавшаяся в любви Путину жительница Иванова: На фотографии мой номер телефона

Девушка призналась главе России в любви.

3437

28-летняя Юлия Шилова из Иванова, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой жениться на ней, рассказала Лайфу, что на переданных помощникам российского лидера фотографиях оставила свой номер телефона.

Фото, которое Юлия передала помощникам Владимира Путина. Фото предоставлено LIFE

Президент мне сказал, что это интересное предложение. Я на самом деле постаралась свои фотографии передать через его службу. Надеюсь, он их всё-таки увидит, на фотографии есть мой номер телефона, — рассказала Юлия.

Фото, которое Юлия передала помощникам Владимира Путина. Фото предоставлено LIFE

Напомним, во время встречи Владимира Путина с жителями Иванова одна из девушек публично призналась ему в любви и передала своё фото через помощников. Также она предложила президенту жениться на ней.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть