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В Москве нашли пропавшего накануне художника Сергея Аверьянова

О его исчезновении сообщала супруга.

7 марта 2021, 16:55

Фото © Facebook

Российский художник Сергей Аверьянов, о пропаже которого писали ранее, нашёлся. Об этом его супруга сообщила в его личном аккаунте в "Фейсбуке". Женщина уточнила, что с художником всё хорошо.

"Спасибо всем огромное за помощь. Всё хорошо, он нашёлся", — написала она.

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Напомним, 60-летний Сергей Аверьянов вышел из дома накануне днём, но обратно так и не вернулся. После того его жена Алёна обратилась в правоохранительные органы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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