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Регион
Опубликовано 7 марта 2021, 19:47

Москалькова назвала смерть Хеды Саратовой невосполнимой утратой

Фото © Facebook / Moscalkova.Tatiana

Фото © Facebook / Moscalkova.Tatiana

Омбудсмен выразила свои соболезнования её родным и близким.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала невосполнимой утратой для российского правозащитного сообщества смерть чеченской правозащитницы Хеды Саратовой. Об этом она написала на своём сайте.

"Правозащитница, безгранично преданная своему делу, Хеда Саратова всегда отстаивала правду и справедливость, стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались", — сказала она.

Москалькова выразила глубокие соболезнования родным и близким правозащитницы. Сообщается, что Хеда Саратова умерла в результате того, что долго и тяжело болела.

Скончалась известная правозащитница Хеда Саратова
Скончалась известная правозащитница Хеда Саратова

Ранее Лайф писал о смерти бывшего генпрокурора СССР Александра Сухарева.

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