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В томской Росгвардии поздравили с 8 Марта матерей погибших сотрудников

Мероприятие прошло на территории нового Музея памяти.

7 марта 2021, 16:25

Управление Росгвардии по Томской области провело ежегодное мероприятие, поздравив с 8 Марта матерей сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил телеканал "Томское время".

"Спасибо вам за ваших детей. Они честно, добросовестно выполняли свой долг по защите конституционного строя нашей России. Они всегда были в передовых рядах. Добросовестно и честно выполняли до конца свой служебный долг", — с такими словами обратился к матерям начальник Управления Росгвардии по Томской области Раис Айбатов.

У одной из присутствовавших матерей сын погиб в ходе боевых действий в Чечне. Женщина рассказала, что ей и другим матерям гораздо легче от осознания того, что руководство и другие офицеры не забывают о своих павших товарищах.

В новом музее, где было организовано мероприятие, планируется проводить военно-патриотические уроки для школьников и бойцов области. Здесь хранится множество экспонатов, связанных со службой. Со слов ветеранов и действующих офицеров, этот музей очень важен. Как память, как дань уважения скорбящим матерям.

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Напомним, что в Москве росгвардейцы поздравили с 8 Марта женщин-медиков из центра Бакулева.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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