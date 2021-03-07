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Во Франции более 4,5 тысячи человек эвакуировали из-за авиабомбы Второй мировой

Даже после извлечения взрывателя снаряд мог представлять опасность.

7 марта 2021, 16:08

Фото © Pixabay

Во французском городе Лион были эвакуированы тысячи жителей квартала Вэз в связи с обнаружением там авиабомбы времён Второй мировой войны. По данным местного государственного телеканала France 3, снаряд содержал более 150 килограммов взрывчатого вещества.

Бомбу нашли при работах по строительству студенческого общежития. Сапёры заявили, что снаряд может представлять опасность при перевозке даже после извлечения из него взрывателя. В связи с этим власти города приняли решение временно эвакуировать всех жителей квартала. Чтобы разместить 4,5 тысячи человек, потребовалось пять спортивных залов.

С горящего в Японском море российского судна эвакуировали весь экипаж

С горящего в Японском море российского судна эвакуировали весь экипаж

На время операции в Лионе было прекращено движение на нескольких линиях метро и по автобусным маршрутам. Закрыты ближайшая железнодорожная станция и железнодорожное депо.

А ещё Лайф рассказывал, что в Берлине произошёл взрыв во дворе жилого дома и потом там нашли ещё одну бомбу. Жильцов дома эвакуировали на время спецоперации. В ходе неё были задержаны двое подозреваемых. Один из них — 29-летний мужчина — выбежал из дома и попытался скрыться от полиции, но был пойман.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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