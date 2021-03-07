Скандал в лыжах: победившего норвежца дисквалифицировали, но золото всё равно не у нас

На финише лыжного марафона в немецком Оберстдорфе произошла спорная ситуация. Наш спортсмен Александр Большунов, выходивший на финишную прямую в качестве лидера, сломал палку в борьбе с Йоханнесом Клебо.

Самый грустный эпизод масс-старта 😔



В решающий момент у Большунова сломалась палка в борьбе с Клебо 😱



Как думаешь, кто тут виноват? 🤔 pic.twitter.com/tflDnDCZvW — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Большунов был в ярости и не мог сдержать своих эмоций. Он даже отказался идти на награждение, потому что считал, что проиграл финишный спринт из-за нечестного манёвра со стороны норвежца.

"Все видели, как это было. Я пошёл домой, пускай что хотят, то и делают. Если против нас идут, то сразу дисквалифицировать могут меня, но никого другого. Поэтому у меня нет слов. Я не знаю, что говорил мне Клебо. Я даже не собираюсь идти на награждение, потому что было нечестно сегодня", — сказал Большунов.

Идти на пьедестал сразу после финиша и не потребовалось: судьи начали мгновенный разбор спорного эпизода после протеста российской стороны. В итоге было принято резонансное решение: Клебо дисквалифицировали и лишили титула чемпиона мира. Тот факт, что он решил обгонять Большунова справа, где не было лыжни, сочли неправомерным.

⚠️ Разбор спорного момента Клебо и Большунова.



В жюри признали, что Клебо ударил Сашу при подъеме палки, но неспециально. Россия подала протест, хотя шансов очень мало pic.twitter.com/RJkW8Ch5qa — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

В итоге Клебо убрали из финишного протокола и Большунов поднялся с третьего места на второе. А победителем признали Эмиля Иверсена, который по факту закончил марафон вторым. Норвежская команда тоже попыталась подать протест, но он был отклонён.

Радость Иверсена и грусть Большунова на пьедестале. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Однако российского лыжника не удовлетворило и это решение. Возможность вручения двух золотых медалей даже не обсуждалась.

"Сегодня победителем должен был быть или Йоханнес, или я, но точно не Иверсен. Он своеобразный спортсмен. Меня дисквалификация Клебо совершенно не удовлетворила, потому что для меня это бессмысленно", — резюмировал Большунов.

Сегодняшняя гонка была последней на этом чемпионате мира. Большунов покидает турнир с титулом чемпиона в скиатлоне, но Александр очень хотел добавить в свою копилку ещё несколько наград высшего достоинства. Сборная России в итоге завоевала пять медалей — золото, три серебра и бронзу. Лидерами зачёта стали норвежцы: у них 31 награда.

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